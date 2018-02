Opstootje op training Feyenoord tussen Van Beek en Berghuis

Van Beek en Berghuis trainden erg fel, waarna er irritatie ontstond bij de verdediger over de agressieve manier van druk zetten van Berghuis. Daarop volgde een woordenwisseling en uiteindelijk de 'wraakactie' van Van Beek. Berghuis reageerde hierop met een trap.



Feyenoord is vol in de voorbereiding op de topper met PSV van aanstaande zondag. Om 14.30 uur wordt er in De Kuip afgetrapt in de wedstrijd die onder leiding staat van scheidsrechter Makkelie. Volgende week wacht Willem II in de halve finale van de beker.