Opvallend minder spelers maken transfer van Nederland naar het buitenland

Henk Fraser past voor te veel credits aan ‘vakman’ Louis van Gaal: ‘Wil niet overkomen als slijmbal’

Vandaag werd definitief bekend dat Sparta-trainer Henk Fraser (55) ook tijdens het WK in Qatar de assistent is van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Grote vraag: wat zit er voor hem nog meer in het vat? ,,Natuurlijk ben ik ambitieus.”

27 januari