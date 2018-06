Opvolger Lierse wil Menzo, De Graafschap polst Jurjus

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

‘Nieuw’ Lierse wil Menzo als trainer

In zijn zoektocht naar een trainer mikt Lierse Kempenzonen - de opvolger van het failliete Lierse SK - hoog. Gisteren zat het bestuur van de club uit de eerste amateurklasse in België samen met Stanley Menzo, clubicoon en ex-coach van het ‘oude’ Lierse. De 54-jarige Amsterdammer was de voorbije twee seizoenen actief bij Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Daar liep zijn contract onlangs af. Menzo zou best gecharmeerd zijn door het project dat Lierse Kempenzonen hem voorlegde, al dienen er nog wel een paar praktische zaken te worden geregeld.

Lazio bekijkt Boyata

Dedryck Boyata heeft enkele goede seizoenen bij Celtic achter de rug en nu hij ook bij de Rode Duivels zijn kans grijpt als vervanger van de geblesseerden Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, wekt dat de interesse van Europese clubs. Zo zat er maandag in het Fisht-stadion van Sotsji een delegatie van Lazio in de tribune om de Brusselaar aan het werk te zien in het duel tegen Panama. ,,Ik bekijk het stap voor stap, ik heb nog een contract voor een seizoen bij Celtic. Ik ben hier om me op het WK te concentreren en de rest zien we daarna wel”, vertelde Boyata dinsdag in Dedovsk.

NAC loert op opvolger Angelino

Volledig scherm Greg Leigh © Greg Leigh De man die de taak moet krijgen om de leegte op te vullen die Jose Angeliño heeft achtergelaten, de Spanjaard tekende onlangs voor vijf jaar bij PSV, verblijft sinds woensdag in Nederland. NAC heeft de 23-jarige Greg Leigh al een tijdje op het oog voor de positie van linksback. Over alle competities gemeten kwam Leigh de voorbije twee jaar tot precies honderd wedstrijden voor Bury waar zijn contract deze zomer afliep. Hij is daardoor transfervrij op te halen.



De voormalig jeugdinternational werd op zijn negende opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester City, maar kwam niet verder dan het beloftenteam. Na een verhuurperiode in het seizoen 2014/2015 werd de verdediger definitief van de hand gedaan.

Berahino naar de eredivisie?

Feyenoord en PSV strijden om de handtekening van Saido Berahino, de 24-jarige spits van Stoke City. Dat stelt Fox Sports. Berahino degradeerde afgelopen seizoen met Stoke City uit de Premier League. Het zou gaan om een huurovereenkomst met een optie tot koop.



UPDATE: PSV heeft geen interesse in Berahino. De club wil komend seizoen met Luuk de Jong en Maxi Romero als spitsen aan de slag gaan.

De Graafschap polst PSV-keeper Jurjus voor terugkeer

Volledig scherm Hidde Jurjus. © pro shots De Graafschap heeft PSV-keeper Hidde Jurjus (24) deze week gepolst voor een mogelijke terugkeer naar Doetinchem. De nieuwbakken eredivisionist is op zoek naar een nieuwe sluitpost. Trainer Henk de Jong sprak maandag met de goalie, die op dit moment bij PSV geen uitzicht op speeltijd heeft. Daarbij is het scenario van een eventuele comeback op De Vijverberg besproken. Als het uitkomt, zal het waarschijnlijk uitdraaien op een huurovereenkomst.



Jurjus kwam in de zomer van 2016 voor ongeveer een half miljoen euro over van De Graafschap naar PSV, maar kon Jeroen Zoet en de tweede keepers Remko Pasveer en Eloy Room niet bedreigen. Hij keepte in zijn eerste seizoen in Eindhoven iets meer dan drie handen vol wedstrijden bij Jong PSV en het jaar erop werd hij uitgeleend aan Roda JC, dat degradeerde naar de eerste divisie.

Transfer Bacuna definitief

Update: De transfer van Juninho Bacuna van|FC Groningen naar Premier League-club Huddersfield Town, waarover we het eerder in deze TransferTalk hadden, is definitief. ,,Wanneer je van FC Groningen naar de Premier League gaat, dan mag je spreken van een toptransfer”, reageert de jeugdinternational. Lees hier wat hij verder heeft te zeggen.

Novakovich naar Fortuna

Fortuna heeft voor de eredivisie een nieuwe spits gevonden. Andrija Novakovich (21) wordt voor een jaar gehuurd van Reading FC. Vorig jaar kwam Novakovich uit voor Telstar, waar hij met negentien goals tweede werd op de topscorerslijst van de Jupiler League. In maart 2018 maakte Novakovich zijn debuut voor het nationale elftal van de Verenigde Staten.

Santoni nieuwe trainer Almere City

Almere City FC heeft Michele Santoni aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer. De 38-jarige Italiaanse Amsterdammer tekent in Almere voor twee seizoenen. Het wordt zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Santoni krijgt assistentie van de Deen Ole Tobiasen, die komt van Sparta Rotterdam en ook een contract heeft getekend voor twee jaar.



Santoni was het afgelopen seizoen actief als assistent-trainer bij het Italiaanse Cagliari. Daarvoor werkte hij als video-analist samen met Frank de Boer bij Inter en Ajax. ,,Ik heb altijd in dienst gestaan van andere trainers. Het idee om op eigen benen te staan bij een club in de eerste divisie sprak mij erg aan", zegt Santoni, die in het verleden ook werkte bij Livorno, Cesena en Lazio Roma.

Van Weert toch niet naar Sporting?

De Servische oefenmeester lijkt een stokje voor de komst van Van Weert te willen steken. Waar de huidige club van de 28-jarige spits, FC Groningen, en Sporting enkel over details het nog eens moesten worden, blijkt de net aangestelde trainer niet overtuigd. Hij zou twijfelen of Van Weert het beoogde niveau aan kan.



Van Weert arriveerde dinsdag al in Lissabon. Weliswaar voor een korte vakantie, maar in de buurt van zijn mogelijk nieuwe thuishaven Estádio José Alvalade.

Barça wacht met De Jong door enkelblessure

FC Barcelona wil Frenkie de Jong nog steeds graag naar Catalonië halen, maar zijn enkelblessure gooit roet in het eten. Barça wil dat De Jong gelijk mee kan draaien en ook de houding van Ajax heeft doen besluiten om de transfer een jaartje uit te stellen, zo schrijft Mundo Deportivo.



Barcelona zou wel willen onderhandelen om een mogelijke transfer naar een andere club te blokkeren, zodat De Jong in 2019 alsnog naar Nou Camp komt.

Hammers halen Fabianski

AS Monaco wint strijd om 16-jarige Geubbels

Geubbels is de zoon van een Nederlandse vader en zijn moeder is afkomstig uit de Centraal Afrikaanse Republiek, maar zelf is hij een geboren Fransman. Hij maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Lyon in de hoogste Franse competitie. Als trefzekere jeugdinternational wekte hij de interesse van Monaco.



,,Zijn komst past bij onze ambitie de beste Europese talenten verder te laten ontwikkelen. Hij heeft zijn grote talent al laten zien en wij gaan hem naar de absolute top brengen'', aldus directeur Vadim Vasiljev van AS Monaco.

