Oranje bereidt zich in Lagos voor op finaleronde Nations League

KNVB geeft Kroes groen licht om toe te treden tot leiding van GA Eagles

20:36 Alex Kroes is de nieuwe directeur van de Go Ahead Eagles Holding B.V. De licentiecommissie van de KNVB heeft goedkeuring verleend aan club en de 44-jarige grootaandeelhouder, die een meerderheidbelang krijgt in de Deventer club.