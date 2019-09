Oranje boekt sensationele uitzege op Duitsland na sterke tweede helft

Malen scoort bij debuutDankzij een bevrijdende goal van debutant Donyell Malen ligt Oranje weer volledig op schema voor EK-kwalificatie. In een meeslepende klassieker wint Nederland volledig terecht van Duitsland: 2-4.

Door Sjoerd Mossou



Aan 21 juni 1988 kan het niet direct tippen, maar opnieuw is Duitsland-Nederland in het Volksparkstadion van Hamburg een memorabele wedstrijd. Een zinderende burenruzie gekleurd door opstootjes, fouten en meeslepend voetbal, resulterend in een dik verdiende overwinning voor Oranje: 2-4.

Held van de avond is Donyell Malen, de debuterende PSV’er die Nederland aan de cruciale goal helpt, grofweg tien minuten voor tijd. En in blessuretijd maakt Georginio Wijnaldum er ook nog 2-4 van, scorend na een machtige sprint, tot dolle vreugde van het uitvak in de hoek van het stadion.

Met een opgewekt gemoed kan Oranje daardoor zondag afreizen naar Tallinn, voor de maandagse interland tegen Estland. Een overwinning is daar nog altijd verplichte kost, maar Oranje heeft EK-kwalificatie in elk geval weer volledig in eigen hand.

Het treft de vooralsnog foutloze Noord-Ieren nog twee keer, terwijl ook Duitsland nog vol gas moet geven tegen de Britten, om te beginnen maandag in Belfast. Maar net zo belangrijk: Oranje toont zich in Hamburg als een elftal dat weer meetelt in Europa.

Voor de vierde keer in elf maanden is de burenruzie met Duitsland vanaf de eerste minuut een intrigerend tactisch steekspel, met twee teams die elkaars machinerie voortdurend trachten te ontregelen. Deze keer is het Ronald Koeman die zijn elftal een alternatieve draai geeft, althans: daar lijkt het in de openingsfase sterk op.

Oranje begint gedurfd en voortvarend in een soort 3-3-4 variant, met Denzel Dumfries diep doorgeschoven als een verkapte rechtsbuiten, en met Ryan Babel en Memphis Depay in het centrum van de aanval. De bedoeling is dat het team bij Duits balbezit vanzelf terugplooit, maar juist daar gaat het razendsnel mis.

Al na negen minuten opent Duitsland de score, feilloos profiterend van positionele wanorde bij Nederland. Daley Blind stapt vanuit de linkerkant van de defensie te snel door, waarna Quincy Promes veel te veel ruimte in zijn rug laat. Lukas Klostermann mag vrij doorlopen, Serge Gnabry benut de rebound: 1-0.

Volledig scherm Serge Gnabry viert zijn goal in de negende minuut. © EPA Het is de zoveelste valse start van Oranje onder Ronald Koeman – en volledig onnodig bovendien. Oranje heeft voor rust geregeld het initiatief, ook meteen na die tegenvaller, maar tot grote kansen leidt dat lange tijd niet, hooguit tot dreiging. Op slag van rust krijgt het sluw counterende Duitsland de beste kans, maar Marco Reus stuit op een uitstekende reflex van keeper Jasper Cillessen.

Net zo kwetsbaar

In de tweede helft oogt Oranje in eerste instantie net zo kwetsbaar. Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk moeten allebei een bal voor de doellijn weghalen, na acute dreiging via Gnabry en Nico Schulz. Nederland zet daar een grote kans voor Georginio Wijnaldum tegenover, na een prima aanval, maar keeper Manuel Neuer redt knap.

Niet lang daarna is het gelijk. Ryan Babel vindt met een goede actie de ruimte in het centrum, waar de doorgelopen Frenkie de Jong perfect anticipeert. Rustig schiet de middenvelder de gelijkmaker binnen: 1-1.

Oranje krijgt er prompt kleur op de wangen. Overtuigend blijft Nederland de aanval zoeken, met Davy Pröpper en Donyell Malen als verse krachten. Na 65 minuten leidt het zowaar tot de 2-1. Eerst redt Neuer nog fenomenaal op een kopbal van Van Dijk, even later tikt Jonathan Tah de bal knullig in eigen doel.

Een curieuze strafschop lijkt Oranje van een overwinning af te houden in Hamburg. Matthijs de Ligt krijgt de bal na 71 minuten plompverloren op zijn arm, volkomen per ongeluk, met zijn ogen de andere kant op gedraaid,maar scheidsrechter Artur Soares Dias wijst naar de stip. Toni Kroos benut het cadeautje: 2-2.

Maar dan is daar Malen, als eindstation van een prachtige aanval. Technisch perfect tikt de PSV’er een voorzet van Wijnaldum binnen, 2-3, en helpt Oranje aan een cruciale zege. Als kers op de taart maakt uitblinker Wijnaldum in blessuretijd ook nog de 2-4 na een prachtige sprint, nu op aangeven van Memphis Depay.

Volledig scherm Debutant Donyell Malen (20) juicht na zijn 2-3 in de 79ste minuut. © Pim Ras Fotoprafie

Volledig scherm EK-Kwalificatie Duitsland-Nederland 2019 Freenkie de jong na de 2-2 met 1-1 met Malen Foto; Pim Ras © Pim Ras Fotoprafie

