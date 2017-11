Oranje compleet op laatste training in fris Aberdeen

Pröpper fit genoeg voor oefeninterland tegen Schotland

12:20 Davy Pröpper vliegt met het Nederlands elftal mee naar Aberdeen voor de oefeninterland tegen Schotland. De middenvelder van Brighton & Hove Albion stapte dinsdag in Katwijk al na een half uur van het veld bij de enige training van Oranje op Nederlandse bodem. Pröpper had wat last van zijn bovenbeen, een gevolg van het zware programma in de Premier League.