Oranje: de winnaars en verliezers van 2018

1. Memphis Depay

Gerangschikt op doelpunten en assists staat Memphis Depay in de lijstjes van het clubvoetbal in 2018 kort achter Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Afgaande op de cijfers van Oranje is er geen betere dan Memphis. Hij speelde de meeste wedstrijden van iedereen (10) en had daarin de meeste speelminuten (888). Ook qua rendement in Oranje stond er op Memphis geen maat, vooral sinds hij voorin een vrije rol heeft. De aanvaller van Olympique Lyon maakte de meeste doelpunten (5) en gaf ook de meeste assists (2). In de laatste tien jaar scoorden alleen Arjen Robben, Robin van Persie en Dirk Kuyt vaker in één kalenderjaar.

Volledig scherm Memphis Depay feliciteert Virgil van Dijk met de 2-2. © Pim Ras

2. Frenkie de Jong

Voor Frenkie de Jong er halverwege de oefenwedstrijd tegen Peru (2-1) in het veld kwam, was het nog een moeizaam jaar voor Oranje. Verloren van Engeland, moeizame gelijkspelletjes tegen Italië en Slowakije. Frenkie de Jong stond kort na zijn invalbeurt direct aan de basis van de 1-1 van Memphis Depay. Met zijn invalbeurt in de Johan Cruijff Arena gaf de 21-jarige Ajacied het afscheidsduel van Wesley Sneijder als zijn natuurlijke opvolger extra kleur. Daarna is de sierlijke middenvelder blijven staan en is het met het Nederlands elftal ook gaan lopen.

3. Van Dijk/De Ligt en De Roon

Volledig scherm Luchtduel in Gelsenkirchen tussen Toni Kroos en Marten de Roon. © AP Virgil van Dijk is het gezicht van het nieuwe Nederlands elftal. In het jaar dat Liverpool van hem de duurste verdediger van de wereld maakte, koos Ronald Koeman hem als aanvoerder. Samen met Matthijs de Ligt maakte het centrale verdedigingsduo van Nederland indruk, al waren er tegen Italië, Frankrijk en ook Duitsland foutjes waar doelpunten uit voortkwamen. Zelf scoorde Van Dijk drie keer. Aan zijn zijde viel ook De Ligt op. Zo speelde de Ajacied samen met Depay als enige alle wedstrijden.



Met stip kwam in de laatste interlands Marten de Roon binnen. De verdedigende middenvelder van Atalanta Bergamo greep dit najaar zijn kans bij een blessure van Davy Pröpper. Als motor rechts op het middenveld viel De Roon op als onvermoeibare balafpakker.

1. Kevin Strootman

Eén van de aanvoerders tot dit jaar, maar die status is helemaal weg. Speelde nog vier oefenwedstrijden in 2018, waarin hij ook van club wisselde. In de zomer verruilde hij AS Roma voor Olympique Marseille. Sindsdien alleen tegen Peru en België gespeeld bij het Nederlands elftal. Bleef in alle vier de wedstrijden in de Nations League op de bank.

2. Bas Dost

Zelfs tussen de reserves ontbrak Bas Dost. Voor het echt begon, gooide hij de handdoek. In maart speelde Bas Dost nog iets meer dan een uur mee tegen Engeland. De spits van Sporting Lissabon kreeg geen poot aan de grond en een maand later bedankte hij voor het Nederlands elftal. Het maakte van hem een zelfgekozen verliezer, murw gebeukt na zijn periode als international waarin hij vaker wel dan niet ter discussie stond.

3. Alle rechtsbacks, behalve Dumfries