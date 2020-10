Oranje en De Boer hebben weer blosje op de wangen na remise in Italië

Opnieuw won Oranje niet onder bondscoach Frank de Boer, maar eindelijk stapte het weer eens met opgeheven hoofd van het veld. Een aangepaste speelwijze resulteerde in een dikverdiend resultaat tegen Italië in Bergamo: 1-1.

Door Sjoerd Mossou



Steeds wat dwingender schalde de stem van Frank de Boer over het veld van Stadio Atleti Azzuri D’Italia, terwijl de klok langzaam doortikte in Bergamo. ,, Zak in!’’, klonk het, goed hoorbaar in het overwegend lege stadion. ,,Schakel om!’',,Donny! Ga nou niet tegen hem aanstaan!’’

Je hoorde het feilloos aan het stemvolume van de bondscoach: een resultaat tegen Italië was cruciaal voor De Boer, juist op een avond die hem en Oranje ook qua veldspel weer wat zuurstof verschafte. Tevreden wandelde De Boer meteen na afloop naar binnen, eindelijk met wat kleur op de wangen.

Nadrukkelijk stelde Oranje zich in Noord-Italië in op de tegenstander, als antwoord op de pijnlijke tactische oorwassing van een maand geleden in Amsterdam. Die keuze betaalde zich uit. Op een avond waar onmiskenbaar druk op stond, na drie teleurstellende wedstrijden op een rij, kreeg het Nederlands elftal wat het verdiende.

Die manier waarop was er eentje uit de oude doos: 5-3-2. Een speelwijze die Oranje onder Ronald Koeman in 2018 voor het laatst gebruikte in Turijn, ook toen tegen Italië, maar die destijds, ondanks een late Nederlandse gelijkmaker (1-1), finaal mislukte. Het weerhield De Boer er niet van opnieuw terug te grijpen op het concept, opnieuw zonder Feyenoorder Steven Berghuis.

Tactisch was dat deze keer wel uit te leggen: Oranje kreeg met dit spelsysteem eenvoudiger grip op de beweeglijke middenvelders van Italië, terwijl de offensieve linksback Leonardo Spinazzola een min of meer directe tegenstander had in Hans Hateboer. Tegen een Italiaanse ploeg die graag domineert, ontstonden er voor Nederland automatisch ruimtes in de omschakeling.

De keerzijde werd niettemin ook na een dik kwartier al duidelijk. In een onwennig systeem zocht Oranje nog naar zijn organisatie, toen Nicolò Barella zich vrijspeelde in de ruimte tussen middenveld en aanval. De middenvelder bediende de doorgelopen Lorenzo Pellegrini, die volledig vrij raak kon schieten: 1-0.

Een nieuw debacle dreigde, zeker toen spits Ciro Immobile even later óók vrij door mocht op Jasper Cillessen, maar kort daarna herpakte het Nederlands elftal zich alsnog. Een fraaie aanval over de linkerkant belandde via Daley Blind en Memphis Depay voor de voeten van Donny van de Beek, die hoog en droog raakschoot: 1-1.

Dat doelpunt bevrijdde Oranje. In een boeiende eerste helft kreeg Nederland steeds wat meer grip, leidend tot twee goede kopkansen voor spits Luuk de Jong. Ook Italië kreeg zijn mogelijkheden, maar de wedstrijd voltrok zich veel evenwichtiger dan in Amsterdam, bovenal omdat Oranje zijn zaken nu beter voor elkaar had.

Na rust was dat niet anders. Met name aan de bal groeide Nederland in de wedstrijd, resulterend in een handvol prima uitgespeelde kansen. Luuk de Jong miste na een actie van Wijnaldum, Memphis deed even later vrijwel alles goed, stuitend op een voortreffelijke redding van keeper Gianluigi Donnarumma.

Italië kreeg na een klein uur spelen een opgelegde kans na een fout van Hateboer, maar Immobile faalde alleen voor Cillessen.

De wedstrijd bleef boeiend op en neer golven, niet zelden onder regie van de voortreffelijke Frenkie de Jong, maar een beslissing bleef uit. De laatste twintig minuten waren voor Italië, dat Nederland onder druk hield in de slotfase, maar echt grote kansen bleven uit. Na een stroeve start is het tijdperk Frank de Boer alsnog begonnen.

