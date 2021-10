Oranje: fans vermaken tegen dreumes Gibraltar, maar ook blessurevrij blijven

Moïsa van Koot verrast met vrouwen PEC Zwolle in eredivisie: ‘We kunnen ook hard zijn naar elkaar toe’

7 oktober Moïsa van Koot is de aanvoerder van de koploper in de eredivisie van het vrouwenvoetbal. Maar het is de kapitein van PEC Zwolle niet aan te zien, ze is niet anders dan anders. Een beetje trots, vooral broodnuchter. ,,Als we goed blijven spelen, komen de punten vanzelf.’’