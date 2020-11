Oranje had Spanje zeker kunnen verslaan, maar De Boer blijft nog zonder zege

Grote kansen Depay en De JongEen overwinning bleef ook in de vierde interland van Frank de Boer uit, maar met het resultaat tegen Spanje viel te leven: 1-1. De grootste tegenvaller van de avond? De snelle hamstringblessure van Nathan Aké, de zoveelste speler in de ziekenboeg van Oranje. Memphis Depay en Luuk de Jong lieten in de tweede helft goede kansen liggen na voorbereidend werk van invaller Denzel Dumfries. Net als tegen Italië was Oranje na rust een stuk sterker.

Volledig scherm © BSR Agency Door Sjoerd Mossou



De opgewonden Spaanse commentatoren zorgen voor wat leven op de tribunes, de wedstrijd is een stuk boeiender dan het oefenpotje van een maand geleden tegen Mexico, maar urgent voelt het allemaal geen seconde in de lege Johan Cruijff Arena.



Niet zo gek ook, bij een wedstrijd zo midden in een overvolle fase van het seizoen, vlak voor nóg twee interlands in de Nations League, aankomende week. Heel blijven en toch presteren, met spelers op het randje van overbelasting: juist dat kwetsbare evenwicht wordt al binnen vijf minuten zichtbaar wordt op het veld.



De oefenwedstrijd is amper onderweg als Nathan Aké de bal kalm terugspeelt op keeper Marco Bizot, en meteen naar zijn hamstring grijpt, het gezicht vertrokken van de pijn. Wéér een blessure voor een voetballer uit een topcompetitie, de zoveelste in deze overvolle coronatijd. Hoofdschuddend loopt de verdediger van Manchester City naar de kant.

Blessures

Het is precies waar De Boer en zijn Spaanse collega Luis Enrique vooraf al zo mee worstelden. Op deze oefeninterland zat niemand te wachten, de clubs al helemaal niet, blessures liggen voortdurend op de loer, maar tegelijk was tegen Spanje óók een resultaat van belang. ,,Het is voortdurend afwegen, wikken en wegen’’, zegt De Boer dan ook vooraf.

Want een belangeloos tussendoortje is het ook weer niet helemaal. Om richting de WK-kwalificatie groepshoofd te zijn, moet Oranje aanhaken bij de beste tien Europese landen op de FIFA-ranglijst. Vooralsnog voldoet het aan die eis, maar juist tegen topland Spanje staan er waardevolle punten op het spel.

En dus legt De Boer zijn puzzel zorgvuldig, met een ploeg die precies het midden houdt tussen een B-team en de sterkste opstelling, eerlijk verdeeld over beide wedstrijdhelften. Ook die spagaat is zichtbaar in de wedstrijd – en in het spel van Oranje.

Volledig scherm Memphis Depay nam de aanvoerdersband over van Georginio Wijnaldum, die op zijn 30ste verjaardag alleen de eerste helft speelde. © Pool via REUTERS

Geen stofzuiger

Offensief en in balbezit heeft Nederland het voor rust redelijk op orde tegen Spanje, maar defensief en op het middenveld ontbreken kwaliteit en balans. Achterin bovenal omdat het aanvoerder Virgil van Dijk moet missen – en diens vervanger Aké prompt wegvalt. Op het middenveld omdat bij het trio Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum een stofzuiger annex balafpakker ontbreekt.

Een sterk Spanje speelt te vaak en te gemakkelijk door de Nederlandse verdediging heen. De openingsgoal past na achttien minuten feilloos in dat beeld. Spits Alvaro Morata heeft zich iets terug laten zakken naar het middenveld, niemand bij pakt hem op, terwijl middenvelder Sergio Canales vrijuit opstoomt over de as van het veld. Joël Veltman reageert te laat, keeper Bizot laat zich makkelijk passeren: 0-1.

Volledig scherm © BSR Agency

Kansen voor Depay en De Jong

Het spelbeeld kantelt na die goal enigszins, maar het Nederlands elftal blijft kwetsbaar ogen. Dat verandert pas als De Boer in de rust vier wissels toepast. Zonder Frenkie de Jong levert Oranje weliswaar opbouwende kwaliteit in, mét invaller Davy Klaassen en Daley Blind op het middenveld krijgt het eindelijk iets meer grip op de Spanjaarden.

De snelle gelijkmaker helpt daarbij ook een handje. Memphis Depay geeft kort na rust voor, Luuk de Jong zet half vallend een blok, en Van de Beek schiet zelfverzekerd raak: 1-1. Dat doelpunt geeft vertrouwen, al is de tweede fase na rust weer nadrukkelijker voor Spanje: Morata en Koke missen prima kansen.

Duidelijk wordt ook dat Spanje in de breedte meer topspelers in huis heeft: ook als Luis Enrique na rust een handvol wissels doorvoert, levert het individueel amper kwaliteit in. De grootste kansen zijn niettemin voor Nederland. Eerst mist Memphis Depay een open kans, in de slotfase vergeet Luuk de Jong uit te halen, helemaal vrij voor keeper Unai Simón. Beide keren kwam de lage voorzet van rechtsback Denzel Dumfries, die goed inviel.

Volledig scherm © BSR Agency

