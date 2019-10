Oranje in Minsk: bekijk hier de fraaie beelden

Ondanks ‘diepe haat’ denken ze in Apeldoorn nog altijd aan profvoet­bal

16:00 Dode profclubs. Dinsdag worden ze als oorlogshelden herdacht. Een van die wijlen profverenigingen is AGOVV Apeldoorn, dat in 2013 failliet ging. Dat gebeurde niet voor niets: in Nederland roept geen voetbalclub in eigen stad zóveel walging op als AGOVV in Apeldoorn. Maar dat deert ze niet: de profambities blijven.