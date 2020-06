Oranje-internationals boycotten Veronica Inside: ‘Ver over de grens, keer op keer’

Veronica Inside (met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp) is al jaren veelbesproken vanwege de ongezouten manier waarop aan de stamtafel meningen worden verkondigd, ook over zaken die niets met voetbal te maken hebben. Deze week kwam daar een nieuwe rel overheen, toen Derksen in de uitzending een vergelijking maakte tussen de rapper Akwasi en Zwarte Piet. Dit was naar aanleiding van een felle speech die Akwasi gaf tijdens een van de Black Lives Matter-protesten.

Sponsors van Veronica Inside distantieerden zich direct van die uitspraak, meerdere bedrijven willen niet meer adverteren rond het programma. ,,Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang”, reageerde Derksen eerder. ,,Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap. ,Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik. Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over.”

Over de grens

Daar denken de internationals anders over. ,,Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Lekker laten gaan, joh?”, zo vragen zij zich af, daarmee verwijzend naar de manier waarop Genee, Derksen en Van der Gijp zich doorgaans verdedigen tegen ontstane ophef. ,,Nee! Dit is ver over de grens”, zo counteren de internationals. ,,Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer.”

Zij zijn dan ook klaar met het programma. ,,Enough is enough! Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.” Eerder haalden Memphis Depay en Eljero Elia al snoeihard uit naar Veronica Inside. ,,OPROEP: Neem contact op met de onderstaande brands en stel ze kritische vragen over wat er met hun geld gemaakt wordt", zo richtten zij zich tot hun volgers, doelend op de adverteerders. ,,Tag ze. Tweet ze. Bel ze. Slide met gestrekt been in hun DM’s!!!", zo lieten beide aanvallers weten.