Oranje-internationals krijgen uitzonderingspositie voor coronaregels

update Grieks avontuur Gino Bosz strandt, tegenval­ler voor GA Eagles

27 augustus De toekomst van Gino Bosz ligt voorlopig niet in Griekenland. De 27-jarige voetballer van Go Ahead Eagles wilde zijn carrière vervolgen in Zuid-Europa, maar de onderhandelingen met een Griekse club strandden woensdagavond.