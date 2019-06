Oranje kan miljoenen verdienen met succes in Nations League

Alex Kroes jaagt als clubmana­ger van GA Eagles zijn dromen na

8:30 Alex Kroes is officieel de nieuwe grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles. De licentiecommissie van de KNVB verleende goedkeuring aan de toetreding van de ‘selfmademan’ tot de holding van de Deventer profclub, waar hij dankzij de overname van aandelen van investeerders een meerderheidsbelang krijgt van 80 procent. Maar nee, Go Ahead is geen tijdelijk speeltje van een slimme investeerder. ,,Het is voor mij een droom die uitkomt’’, zegt de man die de Deventer club binnen tien jaar richting een stabiele plek in de eredivisie wil loodsen.