Oranje kan vol vertrouwen richting Olympische Spelen na ruime zege op Australië

In het Oranje-kamp werd gepoogd de rust te bewaren na afgelopen vrijdag, toen Spanje veel sterker was dan de Leeuwinnen en het nog rustig aan deed met een score van 1-0. Opvallend was ook het feit dat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman niet eens tot een schot op doel kwam. Natuurlijk zijn het ‘maar’ oefenwedstrijden, maar de Olympische Spelen zijn al in juli en dus moest er voor het collectieve gevoel wel wat rechtgezet worden, vanavond in Nijmegen. Twee magere resultaten zo kort op dat grote toernooi kun je domweg niet gebruiken.



Australië is niet zo’n technisch verfijnde ploeg als Spanje, maar is wel gewoon de nummer zeven van de FIFA-wereldranglijst. Wel een zoekend elftal, overigens, want de ‘Matildas’ verloren afgelopen zaterdag met 5-2 van Duitsland. Waar Oranje in de vorige interlandperiode weer met 2-1 van won. Maar met speelsters als Sam Kerr (Chelsea), samen met Vivianne Miedema topscorer in de Engelse competitie met zeventien doelpunten, zit er wel kwaliteit in het elftal. En dus eiste Wiegman – die voor dezelfde elf als tegen Spanje koos – een gretig Oranje. Dat kreeg ze ook.