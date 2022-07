Oranje Leeuwinnen strijden met Frankrijk om plek in halve finales

voorbereiding GA Eagles achter gesloten deuren te sterk voor contractlo­ze profs

Go Ahead Eagles heeft een oefenwedstrijd tegen Team VVCS - in de volksmond het ‘werklozenelftal’ - dinsdag met 5-1 gewonnen. Het ging om een besloten oefenduel in Terwolde, waar alleen scouts van andere clubs welkom waren.

19 juli