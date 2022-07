Oranje Leeuwinnen uitgeschakeld op EK na rake strafschop Frankrijk in verlenging

Kansenverhouding 33-9De Europees kampioen van 2017 wordt definitief onttroond. Dankzij machtige optredens van keeper Daphne van Domselaar en verdediger Stefanie van der Gragt hield Oranje het heel lang vol in de kwartfinale van het EK tegen een veel beter, onzorgvuldig Frankrijk. Een rake strafschop in de verlenging was de ploeg van bondscoach Mark Parsons te machtig: 1-0. Met de kansenverhouding van 33-9 (13-1 op doel) was Frankrijk de verdiende winnaar in Rotherham.

Teleurgestelde gezichten, tranen ook. Oranje knokte voor wat het waard was, 120 minuten lang, maar een overtreding van Dominique Janssen in het strafschopgebied die een penalty voor Frankrijk opleverde, werd de ploeg van bondscoach Mark Parsons fataal. De opnieuw heel sterk keepende Daphne van Domselaar raakte de inzet van Eve Perisset nog, maar kon niet keren.



Of dat een terecht doelpunt was, gezien de verhoudingen op het veld? Zonder meer. Een blik op de kansenverhouding bij rust vertelde het verhaal van de wedstrijd: 12-1 in het voordeel van Frankrijk. Zes schoten op doel bij Frankrijk en geen bij Oranje. Dat de Europees kampioen van 2017 ging rusten met 0-0, was ronduit wonderbaarlijk.

Een grote rol was daarin weggelegd voor Stefanie van der Gragt, de 29-jarige centrumverdediger die clubloos is nadat Ajax haar contract niet verlengde. Zij voorkwam twee zekere Franse doelpunten op de doellijn. Delphine Cascarino raakte van afstand de paal. En zo waren er meer behoorlijke mogelijkheden voor Frankrijk, de nummer drie van de FIFA-wereldranglijst die er zo naar snakte om eindelijk eens – voor het eerst in de historie – voorbij de kwartfinales van het EK te komen.

Roord en Nouwen op de bank

Bondscoach Mark Parsons verving de geblesseerd afgehaakte Lieke Martens met Victoria Pelova, koos voor Lineth Beerensteyn als rechtsbuiten en zette verrassend Jill Roord – en ook Aniek Nouwen – op de reservebank. De van corona herstelde Vivianne Miedema begon in de basis en maakte zelfs 120 minuten vol. Parsons’ keuzes betaalden zich niet uit. Opgelucht dropen de voetbalsters af in de rust, zonder tastbare schade, maar wetend dat een plek in de halve finales heel ver weg was. Na rust viel Roord alsnog in – en naar behoren.

Oranje voetbalde in de tweede helft ook iets vaker onder de druk uit, maar er waren slechts fases waarin de ploeg van Parsons aan een doelpunt kon denken. Vlak voor het uur was er de eerste serieuze kans voor Miedema en even later kopte uitblinker Van der Gragt in de handen van de Franse goalie.

Penalty na overtreding Janssen

Frankrijk bleef beter, creëerde genoeg kansen, maar was – ook dankzij de uitblinkende Van Domselaar (22) – niet doortastend genoeg. Zo mocht Oranje blijven hopen op die ene, doeltreffende uitbraak. Ook omdat de Franse storm enigszins was gaan liggen en áls er een kans kwam, zoals voor Grace Geyoro een paar minuten voor tijd, de Fransen onzorgvuldig bleken. Daarbij waren alle complimenten voor Van Domselaar, die zelfs een reddingenrecord dit EK op haar naam zette. Waar Van der Gragt de defensieve hoofdrol in de eerste helft greep, deed zij dat in de tweede helft. Het was genoeg voor een verlenging, ondanks een kansenverhouding van 22-4 (11-1 op doel).

Daarin ging het dus alsnog mis, vanaf de strafschopstip. De handschoenen die al zoveel keerden, konden nét niet bij de penalty van Perisset. En ook in de rest van de verlenging bleef Frankrijk de dominante partij. Daarmee worden de Oranjevrouwen terecht definitief onttroond als Europees kampioen en houdt het op in de kwartfinales, terwijl Frankrijk in de halve finales tegen Duitsland speelt.

Programma komende week

Dinsdag 21.00 uur in Sheffield: Engeland - Zweden

Woensdag 21.00 uur in Milton Keynes: Duitsland - Frankrijk



Zondag 18.00 uur: finale op uitverkocht Wembley

