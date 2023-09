Oranje Leeuwinnen wel op Wembley, maar niet in de Kuip: ‘Financieel nog niet rond te breien’

Het Nederlands vrouwenelftal wilde de komende Nations League-wedstrijd tegen Engeland graag in De Kuip spelen, maar dat bleek nog onhaalbaar. Bondscoach Andries Jonker zegt dat hij dit verzoek bij de KNVB heeft neergelegd, maar ‘het is helaas financieel nog niet rond te breien’. Het uitduel met Engeland is later dit jaar wel op Wembley, waar zo’n 90.000 mensen in kunnen.

Bij de loting voor de Nations League sprak Jonker met Sarina Wiegman, de bondscoach van Engeland. ,,Toen heb ik gesuggereerd: bij jullie op Wembley en bij ons in De Kuip. Ik had graag gezien dat dat was gelukt, maar nu wordt het in ieder geval op Wembley een mooi affiche.”

Oranje neemt het op 26 september in Utrecht op tegen de ploeg van Wiegman. De Galgenwaard heeft plek voor ongeveer 24.000 toeschouwers, zo’n beetje de helft van De Kuip in Rotterdam. ,,Maar in Utrecht spelen de meiden graag en het is centraal. Ik hoop dat het stampvol zit.”

Volledig scherm Andries Jonker. © AP

In de Nations League staat plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar op het programma. Daarvoor moet Oranje in ieder geval de groep winnen en dus zien af te rekenen met WK-finalist en Europees kampioen Engeland. België en Schotland zijn de ander tegenstanders in de poule. Oranje strandde vorige maand zelf in de kwartfinales van het WK.

Olympische Spelen

Met het oog op het grote aantal duels dat de internationals al moeten spelen, achtte Jonker het verstandig om niet vol in te zetten op deelname aan de Spelen. Maar na overleg met zijn ploeg heeft de bondscoach zijn mening bijgesteld. ,,Mijn speelsters hebben uitgesproken dat ze er enorm graag aan mee willen doen”, aldus Jonker. ,,Ze vinden het een geweldig sportief hoogtepunt en hebben gezegd dat ze daar willen spelen. Dat snap ik, dus dan is het gevolg dat wij alles op alles gaan zetten om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen.”

Jonker heeft ‘met grote ogen’ gekeken naar de loting voor de Nations League. Engeland en Schotland vormen tijdens de Spelen een gezamenlijk Brits team, waardoor zij hun resultaten op elkaar kunnen afstemmen. ,,Ik ga er wel vanuit dat de Schotten alles zullen doen om zo goed mogelijk te spelen. Maar dit kan eigenlijk niet natuurlijk. Dit is raar, zeker voor ons. Zet ze dan in een andere poule.”

De ploeg van Jonker begint de Nations League op 22 september in België.

