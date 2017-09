Oranje-legioen klampt zich vast aan laatste strohalm

Onder hen diehard-fans Bert, Hennie en Alie van de Swolsche mafketels uit Zwolle. Voor geen goud verkopen ze hun kaartje: ,,Je bent fan tot de laatste snik. We gaan er vanuit dat het goed gaat vandaag en dat Advocaat zijn mannen tot de orde heeft geroepen. Gaat het mis dan zijn we er toch bij in Wit-Rusland en tegen Zweden. We hebben al tickets, de hotels zijn al geboekt, dus je moet wel'', aldus Bert. En Alie (70): ,,Ze moeten we winnen want hoe vaak heb ik op mijn leeftijd nog kans een eindtoernooi mee te maken?''



Luuk (10), Sam (9) en Joppe (11) zijn met hun vaders Joep en Martijn uit Oegstgeest afgereisd voor het duel. De zonen zijn veel optimistischer dan de vaders. De drie jongens voorspellen dat Arjen Robben voor de winst zorgt en dat daarmee de deur naar Rusland open blijft. Joep en Martijn zeggen - als de jongens het niet horen - dat ze het ergste vrezen: ,,De voorstelling in Parijs geeft ons niet veel vertrouwen, helaas.''



Oranje-supporters Hanna de Jong uit Amsterdam en Martijn Roffel uit Utrecht voorspellen een 'moeilijke'. 1-0. ,,Het wordt billen knijpen tot de laatste seconde'', zegt Martijn. En volgens Hannah hebben de KNVB en de spelers dat aan zichzelf te wijten: ,,Talenten - zoals Vincent Janssen - die snel voor het grote geld gaan en in het buitenland op de bank belanden, de bond die daar geen stokje voor steekt en merkwaardige keuzes maakt bij de benoeming van trainers. De magere jaren zijn aangebroken. Toch zullen we het Nederlands Elftal altijd steunen. Het zijn onze jongens.''



Verslaggeefster Annemart van Rhee is bij de wedstrijd aanwezig. Volg haar hieronder live op Twitter.