Oranje met goed spel tegen Bosnië naar eerste zege onder De Boer

Door Sjoerd Mossou



Het duurde even, maar daar was-ie dan: de eerste overwinning van het Nederlands elftal onder bondscoach Frank de Boer. Na verdienstelijke gelijke spelen tegen Italië en Spanje was dat niet per se een verrassing, zeker niet met het modale Bosnië en Herzegovina als tegenstander, maar bovenal het veldspel stemde tot tevredenheid.



Met name in aanvallend opzicht speelde Oranje een uur lang uitstekend, tegen een Bosnische ploeg die weinig anders deed dan verdedigen en loeren op de counter. Maar waar het Nederlands elftal vorige maand in Zenica nog stukliep op die muur, voetbalde het nu juist fris en gevarieerd, soepel tussen de Bosnische linies door spelend.