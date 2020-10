Oranje mist een onomstreden topkeeper: ‘Tijdperk Van der Sar was een uitzondering’

Door Sjoerd Mossou



Tim Krul zat er best monter bij, woensdagavond laat na het duel tussen Nederland en Mexico, in de verlaten Johan Cruijff Arena. Ja, zei de keeper er voor de vorm bij: de teleurstelling over de 0-1 nederlaag overheerste. ,,Maar ik ben ook wel een beetje trots dat ik terug ben in het Nederlands elftal.’’



Vijf jaar geleden speelde de doelman van Norwich City voor het laatst een wedstrijd in Oranje. Krul worstelde nadien met blessures, werd een paar keer zonder veel succes verhuurd, maar krabbelde in Norwich stilaan toch weer op.