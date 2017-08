Oranje moet bidden dat Zweden nog ergens struikelt

Of Kenny Tete bij Oranje speelt of toch Joel Veltman? Het zal ze een zorg zijn in Frankrijk, ook al zijn het twee spelers die vorig seizoen afrekenden met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De jonge Tonny Vilhena als extra brok cement op het Nederlandse middenveld? De Fransen zien het allemaal wel, veel beter dan hun eigen sterren op het middenrif kan het toch niet zijn.



Misschien kijken de Zweden nog wel met meer interesse naar Oranje. ,,Als de Zweden het zelf vanavond moeilijk krijgen, helpt dat zeker’’, zegt Dick Advocaat. ,,Maar ik kan niet meer doen dan naar onze eigen prestaties kijken. Dus vragen over de Zweden, wat moet ik daar nou op zeggen? We kunnen het op eigen kracht redden, dat moet de gedachte zijn bij mijn elftal.’’



Maar toch. Als Frankrijk dit Oranje vanavond inderdaad aan de kant schuift, is winst van Zweden in Sofia bijna een sportieve ramp. Dan loopt het verschil tussen Frankrijk en Zweden enerzijds en Nederland op tot maar liefst zes punten en dat met nog maar drie wedstrijden te winnen.



Oranje kan dan alleen Zweden nog inhalen. En op die manier een play-off afdwingen. Maar dan moet Zweden voor het op de slotdag naar Amsterdam komt nog een keer verliezen, van Wit-Rusland of Luxemburg. ,,Ver vooruit kijken is zinloos’’, zei Robin van Persie daar deze week over. ,,We hebben gewoon een kans, al zal het loodzwaar worden. Maar die kans is er echt hoor.’’