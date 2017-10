Oranje moet zich vastklampen aan monsterzege tegen Hongarije

Nederland moet zich tegen Zweden vastklampen aan de monsterzege tegen Hongarije. Vier jaar geleden versloeg de ploeg van toenmalig bondscoach Louis van Gaal Hongarije 8-1. Net als dinsdag gebeurde dat in de Arena. Oranje had toen alleen de grote overwinning niet nodig omdat plaatsing voor het WK 2014 al een feit was. Robin van Persie, die gisteren tegen Wit-Rusland (1-3) ontbrak vanwege een blessure, was de grote man met drie goals. Van de huidige groep speelden toen ook Daryl Janmaat, Daley Blind en Arjen Robben mee.



Voor het WK van 1974, toen Oranje in de finale van gastland Duitsland verloor, won Nederland zelfs twee keer met minimaal 7 treffers verschil. Noorwegen werd thuis met 9-0 verslagen. Oranje won ‘uit’ - financieel was het voor de IJslanders beter om de thuiswedstrijd in Deventer te spelen - met 1-8 van IJsland.



Oranje heeft dus tegen Zweden een zege nodig met minimaal 7 doelpunten verschil. De grootste overwinning van Nederland tegen het Scandinavische land in een kwalificatiewedstrijd was op 12 oktober 2010. Toen werd Zweden in de Arena met 4-1 opzij gezet. Ibrahim Afellay en Klaas-Jan Huntelaar maakten ieder twee doelpunten.