Oranje na heerlijk gevecht tegen Engeland naar finale Nations League

Nations leagueIn een meeslepend gevecht knokte Oranje zich in Guimarães langs Engeland. Zondag wacht in Porto de finale van de Nations League tegen Portugal: 3-1.

Dansend staan de spelers in de hoek van het veld in Guimarães, feestend voor het vak met Oranje-supporters, dolblij na een meeslepend voetbalgevecht. Verderop druipen de Engelsen af met gebogen hoofd, aangeslagen en moegestreden..



Zondag in Porto treedt Nederland aan in de finale van de Nations League, jagend op zijn eerste hoofdprijs sinds 1988. Het nieuwe landentoernooi van de UEFA heeft nog volop aan status te winnen, maar aan de halve finales is dat bepaald niet af te zien. Een cruciale VAR-ingreep, levensgrote kansen, absurde blunders, en een duel dat zinderend heen en weer golft tot diep in de verlenging.

Net als Portugal-Zwitserland een avond eerder, knokken Nederland en Engeland nadrukkelijk voor een hoofdprijs, vele malen intenser dan bij een doorsnee oefenpotje. Engeland treedt in de halve finale aan zonder vrijwel alle spelers die vorige week in hun Europese clubfinales speelden, het moet gezegd. Maar de wedstrijd heeft wel degelijk de allure van een interlandgevecht om een finale.



Voortreffelijk is de sfeer in het Estadio D. Afonso Henriques, meteen vanaf de aftrap al, met dank vooral aan het luidruchtige Engelse legioen op de tribunes. Het oranjegekleurde vak in de hoek van het stadion wordt volledig weggeblazen, terwijl het Nederlands elftal lang moeite heeft om grip te krijgen op de wedstrijd.

Iedere foute pass wordt beantwoord met een orkaan van geluid, steeds opnieuw golft het Engelse gezang door het stadion. De ploeg van Ronald Koeman domineert wel, maar gegroepeerd trekt de Engelse ploeg zich terug op eigen helft, loerend naar momenten om snel uit te breken. Oranje krijgt een paar halve kansen, Engeland komt lange tijd niet veel verder dan wat dreiging uit dode spelmomenten.

Volledig scherm © AP Na een half uur breekt de wedstrijd plots alsnog open. Matthijs de Ligt verspeelt de bal eerst knullig in het eigen strafschopgebied, om meteen daarna een lompe en veel te late tackle in te zetten op spits Marcus Rashford. Volkomen terecht legt scheidsrechter Clément Turpin de bal op de stip. Rashford blijft koel, simpel scorend: 0-1.



In de tweede helft ontbrandt het duel heviger, maar niet meteen ten faveure van Oranje. Raheem Sterling krijgt een goede kans, Sancho heeft de bal zelfs volledig vrij voor het inkoppen, maar Cillessen redt knap. Aan de overkant schiet Memphis Depay in vrije positie veel te gehaast, terwijl Steven Bergwijn een penalty claimt na een charge van Ben Chilwell.

Stilaan grijpt Oranje weer het overwicht, Engeland steeds nadrukkelijker terugdringend richting het eigen doel. Koeman wisselt offensief, met Donny van de Beek en Quincy Promes als verse krachten, en steeds iets initiatiefrijker wordt het spel. Na 73 minuten leidt het tot de gelijkmaker, als De Ligt zijn fout met overtuiging goedmaakt, snoeihard raak koppend uit een corner van Memphis: 1-1.

De vermoeidheid wordt steeds meer zichtbaar bij de spelers, maar het duel verliest geen moment aan dynamiek. De eerste grote kans is voor Van de Beek, maar even later lijkt Jesse Lingard het duel te beslissen. De aanvaller wordt feilloos vrijgespeeld, de Engelse aanhang viert al feest, maar de VAR brengt redding voor Oranje. Lingard blijkt een fractie buitenspel te staan – en prompt is het Nederlands elftal weer in leven.

Het duel blijft boeien tot de laatste seconde van de blessuretijd, waarin Memphis nog een opgelegde kans krijgt , maar hoog over schiet. Maar de beslissing valt in de eerste helft van de verlenging alsnog, op curieuze wijze. Eerst verprutst verdediger John Stones de bal, Memphis mist, waarna Kyle Walker de bal in zijn eigen doel glijdt: 2-1.



Het feest bij Oranje is er bepaald niet minder om – en kort voor tijd beslist Promes de wedstrijd definitief, na wéér een Engelse blunder. Zondag in Porto lonkt een hoofdprijs om trots op te zijn, amper anderhalf jaar na één van de diepste voetbalcrises in de moderne Nederlandse geschiedenis.

Volledig scherm Het Nederlands elftal inspecteert het veld. © AP