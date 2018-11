Oranje na sensationele comeback naar finale Nations League

Door Sjoerd Mossou



Opeens was daar Virgil van Dijk in de Veltins-Arena, in blessuretijd, met een gelijkmaker uit het ogenschijnlijke niets. Van dichtbij volleerde de aanvoerder van het Nederlands elftal raak, amper vijf minuten nadat Quincy Promes de spanning had teruggebracht: 2-2.



En zo won Oranje zowaar zijn loodzware poule in de Nations League en boekte het een ticket voor de finaleronde in Portugal begin juni, op een avond waarop het lange tijd werd afgetroefd door de sterkere Duitsers. Het bewijst maar weer: zelfs op een mindere avond heeft het nieuwe Nederlands elftal het geluk weer aan zijn zijde.



En ook deze keer pakte een zet van Koeman voortreffelijk uit, uitgeschreven op nota bene een klein papiertje, doorgegeven van speler naar speler. Het was de bondscoach die Van Dijk in de slotfase mee naar voren stuurde, gelovend in een nieuwe stunt in Gelsenkirchen, ondanks een ronduit moeizame wedstrijd.



Want twee keer in vier dagen op topniveau presteren bleek domweg een brug te ver voor dit Oranje, na de zo bejubelde 2-0 zege op Frankrijk in de Kuip. Dat was de onvergetelijke wedstrijd waarin alles lukte, alles paste, alles feilloos werd uitgevoerd wat Koeman vooraf had bedacht.