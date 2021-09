Oranje, Noorwegen, Israël en Colombia; het wemelt van de Feyenoord-internationals: ‘We tellen weer mee’

Bij Nederland-Tur­kije staat druk er vol op: ‘Ik weet precies wat ze gaan doen’

6 september Een finale? Nee, dat nog net niet. Maar ook Louis van Gaal ziet Turkije-thuis vanavond als dé sleutelwedstrijd in de WK-kwalificatie. Hamvraag: hoe fit en fris is Oranje voor het slopen van de derde muur in zeven dagen? ,,Cody Gakpo is niet zomaar geblesseerd geraakt.’’