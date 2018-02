Oranje oefent uit tegen Slowakije en Italië

Van Persie kent de plannen, maar verklapt nog niks

13:27 Robin van Persie toverde in de Kuip vanmiddag een forse glimlach op zijn gezicht. Of hij zondag tegen PSV kan spelen? Of kiest trainer Giovanni van Bronckhorst juist voor hem in de halve finale tegen Willem II? Of is hij inmiddels al in staat twee wedstrijden te spelen? ,,Je kunt het natuurlijk altijd proberen’’, zegt Van Persie. ,,En dan maar kijken waar het schip strandt.’’