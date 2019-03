Oranje ondanks fraaie comeback onderuit tegen Duitsland in EK-kwalificatie

De eerste helft tussen Nederland en Duitsland had aanvankelijk veel weg van de laatste interland van 2018, toen beide ploegen in Gelsenkirchen tegenover elkaar stonden (2-2). De Duitse ploeg was bijzonder beweeglijk, zorgde voor veel positiewisselingen en het slimme terugzakken van de valse spits Leon Goretzka bleek bijna een onoverkomelijk probleem voor de defensie van Oranje.



Frenkie de Jong kon het spel nauwelijks naar zich toe trekken omdat hij in een defensieve rol werd gedwongen. Oranje kreeg wel twee fraaie kansen. Ryan Babel verscheen twee keer oog in oog met keeper Manuel Neuer, maar beide keren kwam de Duitse keeper als winnaar uit de strijd.



Duitsland kreeg meer kansen en was in de eindfase wél scherp. Eerst scoorde Leroy Sané, die profiteerde van een glijpartij van Matthijs de Ligt. En bij de 0-2 van Serge Gnabry, die de bal schitterend in de bovenhoek krulde, was Virgil van Dijk niet in staat om hem te stoppen.