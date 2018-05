Oranje onder 17 geniet: 'Dit gaan we in de toekomst nog vaker laten zien'

Het is alsof je in de tijd terug stapt, vandaag op Rotterdam Airport. De tijd dat het Nederlands voetbal nog een synoniem was voor glansrijke successen. De aankomsthal ligt bezaaid met bloemen, aan de railing hangen spandoeken met triomfantelijke teksten, en bij de koffiecorner dringen plukjes Nederlands Elftal-supporters om foto’s en handtekeningen met en van spelers. Op bescheiden niveau weliswaar, maar toch. Oranje onder 17 is Europees kampioen geworden en dat verdient een mooie ontvangst. ,,Die jongens hebben een geweldige prestatie geleverd”, zegt Nico Jan Hoogma, kersvers directeur topvoetbal bij de KNVB. ,,We zijn heel erg trots op wat ze gedaan hebben.”



Bijvoorbeeld op doelman Joey Koorevaar, die in de benodigde penaltyserie tegen Italië twee strafschoppen keerde namens de ploeg van Kees van Wonderen. Wanneer de jonge Feyenoord-keeper uit het vliegtuig stapt wacht hem deze middag een hartstochtelijk onthaal van familieleden en vrienden. Een onthaal dat voor de goalie -die gisteren zo onverschrokken twee penalty’s uit zijn doel ranselde- duidelijk nog even wennen is. ,,Wat mijn geheim is om penalty’s te stoppen?”, herhaalt de goalie op zachte toon. ,,Gewoon die ballen tegenhouden, dat is mijn geheim.”