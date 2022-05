Oranje-rentree of trouwen in Amerika: Vincent Janssen staat mogelijk voor lastige keuze

Door Maarten Wijffels



Hij is inmiddels 27 jaar en speelde in 2017 voor het laatst in Oranje. Mogelijk komt het voor Vincent Janssen binnenkort tot een opmerkelijke rentree. De spits van het Mexicaanse Monterrey is dé grote verrassing in de voorselectie. Ook hijzelf zal schaterlachend alle felicitatie-appjes hebben begroet. Er is dit weekend nog contact met Zeist. Want wat blijkt: Janssen gaat op 4 juni trouwen in Amerika. Dat had hij al langer gepland. Oranje speelt op 3 juni in Brussel tegen België de openingswedstrijd van de Nations League.