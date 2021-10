Oranje speelt twee duels die op papier al zijn gewonnen, maar Van Gaal is op zijn hoede

Zaalvoetbal Eerst natgere­gend op het veld, daarna afgedroogd in de zaal: dubbel programma voor Rachid Boughalab

3 oktober Het spelen van twee officiële zaalvoetbalwedstrijden op topniveau binnen een tijdsbestek van 45 uur vreet al veel energie van spelers. In de selectie van AGOVV Futsal kwam er zondagmiddag ook een aantal voetballers eerst in actie met z’n eigen amateurclub op het veld om aansluitend in de zaal aan te treden tegen FCK de Hommel. De Apeldoorners verloren met 9-1.