Oranje stelt ook teleur in tweede interland onder De Boer met doelpuntloos gelijkspel in Bosnië

Nederland creëerde in Zenica in de eerste helft slechts één kans, een slappe kopbal van verdediger Stefan de Vrij na een vrije trap van Quincy Promes. Na rust bleef gevaar ook lang uit van het elftal van Frank de Boer, die woensdag debuteerde als bondscoach met een nederlaag in de oefeninterland tegen Mexico (0-1). Met het inbrengen van Steven Berghuis nam de druk op het doel van Bosnië in de laatste 20 minuten toe. Luuk de Jong was dicht bij een doelpunt en ook Frenkie de Jong was twee keer kansrijk. In blessuretijd schoot invaller Ryan Babel de bal hard naast voor een vrijwel leeg doel, na opnieuw een goede actie van Frenkie de Jong. Daarmee bleef het dus bij een doelpuntloos gelijkspel in de derde wedstrijd in de Nations League, nadat Oranje vorige maand in Amsterdam won van Polen (1-0) en verloor van Italië (0-1).