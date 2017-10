Oranje: te veel afhankelijk van toeval, te weinig een plan als team

Nee. Er gebeurde eigenlijk gewoon hetzelfde als in oktober vorig jaar bij de heenwedstrijd in de Kuip. Toen bracht het laatste kwartier voor rust een aaneenschakeling van Wit-Russische aanvalsgolven. Oranje viel in twee delen uiteen. En nu gebeurde dat in het eerste kwartier na de pauze, resulterend in de 1-1.



Oranje is in deze kwalificatie nooit meer geslaagd in de gouden regel van het WK 2014 voor langere tijd toe te passen. Bij dat toernooi zate er nooit meer dan 20, maximaal 25 meter tussen de voorste aanvaller en de laatste verdediger. Oranje was toen echt een ‘team’. Vanavond in Borisov lag er regelmatig een boulevard aan ruimte op het middenveld, waarin de Wit-Russen hun gang konden gaan. Wijnaldum, Vilhena, een invaller als Davy Klaassen, ze waren nooit de baas op het middenveld.