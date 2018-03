Oranje toont tegen Portugal dat er wel degelijk hoop is Oranje heeft vanavond grote indruk gemaakt in het Stade de Genève in Zwitserland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won met 0-3 van Europees kampioen Portugal. Memphis Depay, Ryan Babel en aanvoerder Virgil van Dijk maakten voor de rust de doelpunten. In de slotfase maakten Guus Til (20) en Justin Kluivert (18) nog hun debuut in Oranje.







Nabeschouwing

Door Maarten Wijffels



Een Oranje dat iets uitstraalt. Dat wilde Ronald Koeman zien in zijn eerste week. De start tegen Engeland was stroef, maar het tweede optreden gisteravond tegen Portugal (0-3 zege) uitstekend. Oranje, het team en spelers individueel: er is wel degelijk hoop.



Voor zijn dug-out volgde Koeman de laatste minuten van het duel met de regerende kampioen van Europa. Blij. Tevreden. Bevestigd in zijn indruk dat niet alles rond Oranje zwart gekleurd is. Hoe krachtig zijn Nederlands elftal zich presenteerde, hij zal zelf ook niet hebben gedacht dat dit er al in zat. 0-3 winnen tegen Portugal.



Okee, een incompleet Portugal, maar Oranje zelf is ook nog alles behalve uitgekristaliseerd. Vier oefenduels heeft Koeman uitgetrokken om te kijken waar hij precies heen wil qua spelers en qua spelsysteem. Maar misschien kan het allemaal al sneller gaan.

Volledig scherm © ANP Volledig scherm © ANP Pro Shots Alles waar Koeman wil dat Oranje voor staat, kwam gisteren al samen in de 12de minuut. Het ging zo: Portugal viel aan, en massaal plooide Oranje terug. Op eigen helft stond alles zo compact en gesloten, dat er tussen spits Ryan Babel en laatste man Virgil van Dijk hooguit 17 meter zat.



Vlijmscherpe counter

Zoals het stond leken de jongens in het blauw wel op de nationale ploeg IJsland. Én op het Oranje van het bronzen WK van 2014 onder Van Gaal. Maar het ging verder. Portugal verloor de bal in de mêlee van spelers en Davy Pröpper kon ermee vandoor. Bij de linkerzijlijn rende de uitblinker een paar meter vooruit, passte toen naar binnen en meteen ging de bal nog een station verder door naar de rechterkant.



Dáár lag de ruimte voor een vlijmscherpe counter en via Virgil van Dijk, Kenny Tete en Donny van de Beek kwam het leer voor de voeten van Memphis die keihard binnen schoot: 0-1.



Natuurlijk was het 'maar' een doelpunt in een oefenwedstrijd. Maar toch: er zijn in het voetbal vaak momenten waarvan je later zegt: weet je nog, toen, die avond, die actie, dáár werd de kiem van de wederopstanding gelegd. Het was pas de achtste Nederlandse goal ooit tegen Portugal. Tot gisteravond had Oranje in zijn hele historie slechts zeven keer kunnen scoren tegen zijn gekende angstgegner in twaalf duels. Maar dat moyenne is nu opgevijzeld.

En hoe. Voor rust vielen nog twee goals uit aanvallen die met dodelijke efficiëntie werden uitgevoerd. En opvallend: twee keer hadden twee centrale verdedigers er een beslissend aandeel in. Bij de 0-2 liep Matthijs de Ligt helemaal door naar de achterlijn. Uit zijn harde voorzet kopte Ryan Babel even hard raak. En de 0-3 kwam op naam van Virgil van Dijk, met De Ligt ook hier als aangever van de goal. Portugal werd vakkundig lamgelegd in die uitstekende eerste helft.



Belangrijk bleek de keuze voor Davy Pröpper als middenvelder met 'de punt naar achteren' in het 3-5-2 systeem. Hij was misschien wel de beste man op het veld. Altijd vrij, altijd overzicht, zuiver in de passing. En een steun voor de andere twee middenvelders Van de Beek en Wijnaldum. Bij PSV zeiden ze vaak: 'Davy besef zelf niet half hoe groot zijn mogelijkheden zijn. Zo bescheiden. Misschien een tikje te flegmatiek ook.'



Maar in Engeland lijkt hij definitief tot leven gewekt, de marathonman van Brighon. Pröpper draait er een uitstekend debuutseizoen en miste pas 15 minuutjes in de Premier League. En in de spits viel ook inbreng van Ryan Babel op.



Voor een Oranje in wederopbouw is hij daar voorlopig de meest geschikte man. Babel blinkt nergens echt in uit, maar hij kan wel van alles wat. En zijn belangrijkste pré ten opzichte van bijvoorbeeld Bas Dost, is dat Babel veel beweeglijker is. Met zijn snelheid was hij gisteren ook in de diepte aanspeelbaar.



Terwijl Pröpper en Babel en alle anderen bij Oranje een gerieflijke avond beleefden, ging de verwachte ster van de avond aan de overkant bloedchagrijnig over het veld. Bij Cristiano Ronaldo lukte juist bijna niks.



Het begon er al mee dat hij in de eerste minuut onderste boven werd gebeukt door Tonny Vilhena. Daarna claimde hij vergeefs een penalty. Later bestormde tot twee keer toe een supporter het veld voor een 'selfie' met hem. En uiteindelijk kon hij na 68 minuten douchen. Mokkend en scheldend, op een feestelijke avond voor de tegenpartij.

Tijd LIVEBLOG

90'+3' Einde tweede helft! 83' Matthijs de Ligt wordt vervangen door Timothy Fosu-Mensah 83' Ryan Babel wordt vervangen door Steven Berghuis 80' Justin Kluivert is de negende Oranje-speler wiens vader ook voor het Nederlands elftal uitkwam. Het volledige rijtje:

Frank en Steven Berghuis

Danny en Daley Blind

Johan en Jordi Cruijff

Jan Everse en Jan Everse

Wim en René van der Gijp

Jerry en Nigel de Jong

Martin en Ronald Koeman + Erwin Koeman

Patrick en Justin Kluivert Jan en Youri Mulder 77' Memphis Depay wordt vervangen door Justin Kluivert 77' Kenny Tete wordt vervangen door Guus Til 77' Bruno Fernandes wordt vervangen door João Mário 71' Gele kaart voor invaller Marten de Roon 70' Oranje is bezig aan een uitstekend wedstrijd, maar vooral Davy Pröpper speelt een goede wedstrijd. De 26-jarige middenvelder uit Arnhem doet het zowel in aanvallend als verdedigend opzicht prima. Pröpper ontbrak dit seizoen pas een kwartier bij zijn club Brighton & Hove Albion bij zijn eerste seizoen in de Premier League. Volledig scherm Davy Pröpper in actie tegen Portugal. © ANP Pro Shots 67' Het was niet de avond van Cristiano Ronaldo. Hij wordt halverwege de tweede helft vervangen door middenvelder João Moutinho. Ook bij het verlaten van het veld moet Ronaldo nog een iets te enthousiaste fan zien te ontwijken, de stewards halen hem snel bij hem weg. 66' Georginio Wijnaldum wordt vervangen door Marten de Roon 66' Tonny Vilhena wordt vervangen door Stefan de Vrij 62' Na de rode kaart voor Portugal lag de wedstrijd even een minuutje stil, nadat een aantal enthousiaste supporters een selfie met Cristiano Ronaldo wilden. De stewards hebben de fans inmiddels van het veld gesleurd. 61' Portugal moet nog een halfuur verder met tien man. Rechtsback João Cancelo krijgt zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. 55' Gele kaart voor Kenny Tete, na protesteren in de richting van de scheidsrechter. Niet zo slim. 54' Ricardo Quaresma wordt vervangen door vleugelaanvaller Gelson Martins, ploeggenoot van Bas Dost bij Sporting Lissabon. 49' Ricardo Quaresma probeert het voor de verandering eens met buitenkantje rechts, maar Jasper Cillessen is scherp en tikt de bal over. RUST Adrien Silva wordt vervangen door Gonçalo Guedes 48' Het was ook buitenspel, dus de kopbal van Ronaldo had niet geteld als Cillessen niet had kunnen redden. RUST Rolando wordt vervangen door Luís Neto

Voorbeschouwing