Oranje traint met volledig fitte selectie voor thuisduel met Wales

Met video Van Gaal kritisch op Timber: ‘Hij moet niet dribbelen, maar ballen inspelen’

Bondscoach Louis van Gaal was trots op de comeback van Oranje, dat vanavond kort na rust op een 0-2 achterstand kwam. Memphis Depay had in de 91ste minuut de 3-2 op zijn schoen, maar schoot zijn penalty tegen de paal. ,,Ik hoop dat hij ze straks op het WK wel maakt.”

11 juni