Oranje treft Engeland in halve finale Nations League

Oranje plaatste zich voor de halve finale van de Nations League door in de groepsfase af te rekenen met de laatste twee wereldkampioenen: Frankrijk en Duitsland.

Bondscoach Ronald Koeman debuteerde in maart van dit jaar als bondscoach met een oefeninterland tegen Engeland. Oranje moest in Amsterdam met 1-0 buigen voor de ploeg van Gareth Southgate, door een doelpunt van Jesse Lingard. De Engelsen eindigden afgelopen zomer op het WK als vierde. Ze verloren in de halve finale na verlenging van Kroatië en moesten het in de wedstrijd om de derde plaats afleggen tegen België.

Koeman kijkt uit naar het duel met Engeland. ,,Nederland tegen Engeland is altijd een geweldige wedstrijd. Wij hebben veel spelers die actief zijn in de Premier League. Mooi om na de onderlinge oefeninterland in maart nu weer tegen elkaar te spelen’', zei Koeman na de loting in Dublin.

Koeman debuteerde begin dit jaar als bondscoach van Oranje met een nederlaag tegen Engeland (0-1). ,,Beide landen maken een geweldige ontwikkeling door. De Engelse bondscoach Gareth Southgate doet het heel goed, hij past veel jonge spelers in zijn team in. Dat is ook de manier waarop wij denken het te moeten doen met het Nederlands elftal.’’

De finaleronde wordt na afloop van dit seizoen gespeeld. Nederland speelt de halve finale op donderdag 6 juni in Guimarães, in het Estádio D. Afonso Henriques met 30.000 zitplaatsen. Portugal en Zwitserland komen een dag eerder in actie. De finale en de wedstrijd om de derde plek worden gespeeld op zondag 9 juni. De andere halve finale en de finale worden gespeeld in het Estádio do Dragão van FC Porto, waar plek is voor 50.000 toeschouwers.

Deelname aan de Nations League leverde de KNVB al 1,5 miljoen euro op, plaatsing voor de finaleronde zorgt voor nog eens 1,5 miljoen euro. Voor de winnaar van de Final Four ligt een bedrag van 4,5 miljoen euro klaar bij de UEFA. De verliezend finalist krijgt 3,5 miljoen euro, de nummer drie krijgt 2,5 miljoen euro en de nummer vier gaat ook nog met 1,5 miljoen euro naar huis. Buiten het geldbedrag en uiteraard de beker zijn hier geen tickets voor het EK of WK te verdienen.