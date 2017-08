Oranje verliest Strootman met rood

Van Persie na bijna twee jaar terug in Oranje

22:13 Bijna twee jaar na zijn vorige interland heeft Robin van Persie donderdag zijn rentree gemaakt in het Nederlands elftal. De topschutter aller tijden van de nationale ploeg (vijftig doelpunten in 101 interlands) kwam na een uur spelen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk bij een achterstand van 1-0 als invaller binnen de lijnen. Vlak daarvoor was Kevin Strootman met twee keer geel van het veld gestuurd.