Oranje verliest vaak van Italië, maar zelden in de belangrijke potjes

• Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zijn al een tijdje in een onderlinge strijd verwikkeld om de titel van productiefste Oranje-international van de huidige groep. Memphis staat op 19 goals, Wijnaldum op 18.



• Nog even over Memphis: de aanvaller van Olympique Lyon is de laatste jaren de absolute ster van dit Oranje, wijzen ook de statistieken uit. Hij was betrokken bij 22 goals in zijn laatste 19 interlands: 11 goals, 11 assists.



• Marco Bizot (AZ), Mohamed Ihattaren (PSV), Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) zouden vanavond in de voetsporen van Dennis Bergkamp, Frank de Boer en Daley Blind kunnen treden. Die debuteerden ook ooit tegen Italië.