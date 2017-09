Oranje wint wel, maar WK raakt verder uit zicht na zege Zweden

Door Mikos Gouka



Zweden liep twee goals uit en met een thuiswedstrijd tegen Luxemburg voor de deur kan dat verschil bijna alleen nog maar oplopen. Halverwege het duel stond de 1-0 voorsprong van Oranje tegen de Bulgaren al in schril contrast met de prestatie van de Zweden, die in Borisov tegen Wit-Rusland voor de pauze al op een 0-3 voorsprong stonden.



En dat terwijl Oranje de strijd met de Bulgaren aanvankelijk grondig aanpakten. Een vloeiende combinatie tussen Vincent Janssen en Daley Blind stelde Davy Pröpper in staat om voor 1-0 te zorgen. Maar de overrompelingstactiek kreeg geen navolging, sterker nog de Bulgaren kopten via Georgi Kostadinov tegen de paal naast Jasper Cillessen.



Het duurde tot halverwege de tweede helft tot Oranje het duel besliste. Een snelle aanval bracht Danny Blind weer vrij aan de linkerkant, zijn voorzet werd binnengetikt door Arjen Robben. Maar wat had sein had moeten worden om de jacht op het doelsaldo van de Zweden had moeten zijn, werkte weer averechts. Kostadinov kopte raak: 2-1.



Forse cijfers

In de slotfase kopte Pröpper een voorzet van Promes binnen (3-1), maar in Borisov sloegen de Zweden weer toe (0-4). Advocaat weet dus dat zijn Oranje in oktober niet alleen van Wit-Rusland moet winnen, maar ook nog eens met forse cijfers. Lukt dat niet, dan resteert alleen de thuiswedstrijd tegen de Zweden nog om het gat in doelcijfers te dichten en de kans dat die ploeg in Amsterdam tegen een enorme nederlaag aanlopen lijkt niet al te groot.