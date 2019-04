Oranje zakt op wereldranglijst, België aan kop

De ploeg van Koeman opende afgelopen maand de kwalificatiereeks die moet leiden naar het EK van volgend jaar met een klinkende zege op Wit-Rusland (4-0). Drie dagen later ging Oranje in de Johan Cruijff ArenA in de laatste minuut onderuit tegen Duitsland. De ‘Mannschaft’ klom daardoor op de mondiale ranglijst van plek zestien naar dertien.



België staat nog steeds aan kop, gevolgd door wereldkampioen Frankrijk en Brazilië. Engeland nam de vierde plek over van Kroatië, Uruguay verdrong Portugal van de zesde plaats.



Oranje komt in juni weer in actie, bij de finaleronde van de Nations League in Portugal. De ploeg van Koeman neemt het in de halve finale op tegen Engeland.