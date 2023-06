Oranje zo lek als een mandje: in zestig jaar niet zoveel tegengoals als nu

In de troostfinale van de Nations League tegen Italië moest doelman Justin Bijlow driemaal vissen. Afgelopen woensdagavond kreeg de doelman van Feyenoord tegen Kroatië zelfs vier treffers om de oren. In maart hield toenmalig eerste doelman Jasper Cillessen tegen Gibraltar nog zijn doel schoon (3-0 zege), maar een paar dagen daarvoor moest ook de keeper van NEC vier keer vissen tegen Frankrijk (4-0 nederlaag).

Dat betekent dat Oranje in de laatste vier interlands liefst elf doelpunten om de oren kreeg. Dat is het hoogste aantal tegentreffers in een reeks van vier wedstrijden sinds 1962. Toen werd er in vier wedstrijden eveneens elf keer gescoord tegen Nederland.

Oranje zal de defensieve wanorde van de laatste maanden snel moeten repareren, want in september speelt de ploeg van Koeman tegen Griekenland en Ierland voor EK-kwalificatie. Na twee duels in de kwalificatiecampagne heeft het Nederlands elftal drie punten verzameld.

Veerman debuteert

Joey Veerman is de derde debutant in de tweede periode onder Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Na Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer debuteerde de middenvelder van PSV zondag in de wedstrijd tegen Italië om de derde plek in de Nations League. Veerman viel veertien minuten voor tijd in bij een 1-3 stand. Vlak voor tijd was de middenvelder meteen goed voor een assist. Hij was de aangever bij de 2-3 van Georginio Wijnaldum.

Opvallend feitje over het debuut van Veerman is dat hij de tweede in Purmerend geboren Oranje-international is na nota bene Martin Koeman, de vader van de huidige bondscoach.

Finale Nations League

