Oranje zonder Strootman tegen Wit-Rusland en Zweden

Oranje kan tegen Wit-Rusland en Zweden definitief niet beschikken over Kevin Strootman. De middenvelder heeft nog te veel last van de spierblessure die hij zondag opliep bij AS Roma.

Door Maarten Wijffels

Een forse bloeduitstorting in zijn bovenbeen belemmerde hem de afgelopen dagen om met de hersteltraining te beginnen, zodat de knoop is doorgehakt dat Strootman in Italië blijft, ook als Oranje volgende week dinsdag de kwalificatiereeks afsluit tegen Zweden.

Aan een botsing hield Strootman ook nog hoofdklachten over, maar daarvan was hij hersteld. Voor de besloten training van morgen lijkt verder iedereen fit. Ook Bas Dost, die de training van gisteren voortijdig afbrak. Die sessie op het veld van Quick Boys bestond uit een serie scherpe partijtjes.

Babel

Na afloop van de training bleven aanvallers en middenvelders hangen om ook nog extra af te werken op doel. Het heeft er alle schijn van dat bondscoach Dick Advocaat tegen Wit-Rusland gaat starten met Ryan Babel voorin, als linksbuiten, in een trio met spits Vincent Janssen en aanvoerder Arjen Robben op rechts. In de verdediging lonken basisplaatsen voor Virgil van Dijk in het centrum en Daryl Janmaat op rechts.

In de thuiswedstrijd tegen de Wit-Russen stichtte Oranje vorig jaar oktober veel gevaar via de constant opkomende rechtsback Rick Karsdorp. In de selectie van nu heeft Janmaat diezelfde kwaliteit, veel meer dan Kenny Tete, die een pure verdediger is.

Voor Strootman zal Tonny Vilhena normaal gesproken in het elftal komen, in een middenlinie met verder Georginio Wijnaldum en Davy Pröpper. Achterin maakt ook Karim Rekik een goede kans om te starten in het hart van de afweer. Oranje vliegt morgen naar Wit-Rusland, waar vrijdag nog een laatste training is in Borisov, in het stadion waar zaterdag de wedstrijd is.

Er komt geen vervanger voor Strootman, zodat de selectie van Oranje uit 24 spelers blijft bestaan.