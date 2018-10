Oranjeleeuwinnen fit voor return tegen Denemarken

Daniël Dwarswaard

De spits van Oranje was afgelopen vrijdag in de heenwedstrijd nog licht geblesseerd en kon daardoor niet in de basis starten. Voor de beslissende wedstrijd morgen in het Deense Viborg is ze wel klaar. Dat geldt ook voor aanvoerder en keeper Sari van Veenendaal. Of beiden ook direct hun basisplaats terug hebben, wil bondscoach Sarina Wiegman niet zeggen.

In de eerste wedstrijd tegen de Deense vrouwen speelde Lineth Beerensteyn in de spits. Zij scoorde en kan morgen met haar snelheid een wapen zijn. Zeker omdat de Deense vrouwen op jacht moeten naar doelpunten.

De winst op Denemarken was voor Wiegman meer dan ‘alleen’ een overwinning. De zege was namelijk het perfecte antwoord op de slechte prestatie tijdens de laatste kwalificatiewedstrijd in de poulefase. Een gelijkspel in en tegen Noorwegen volstond toen voor directe kwalificatie voor het WK, maar Nederland faalde in Oslo.

,,Daar is uiteraard veel over gesproken’’, zegt Wiegman. ,,Er is sinds de gewonnen EK-titel vorige zomer heel veel op die meiden afgekomen. Winnen is een vanzelfsprekendheid geworden. Maar dat is niet zo eenvoudig. Daarom ben ik extra blij dat we het vrijdag goed gedaan hebben tegen Denemarken. Dat niveau moeten we morgen nog een keer laten zien. Dan ben ik er van overtuigd dat we de laatste play-off bereiken.’’