Oranjevrouwen ontgroeien kleine stadions: 'De Kuip? Waarom niet?'

Oranje speelt morgenavond (19.00 uur) de tweede kwalificatiewedstrijd richting het WK 2019 tegen Slowakije in het nationale trainingscentrum in Senec. Dat is op zijn zachtst geen droomdecor. Dinsdag wacht in De Goffert de wedstrijd tegen Ierland.De 12.500 beschikbare kaarten waren binnen een paar uur uitverkocht. De locaties voor de overige drie thuisduels in aanloop naar het WK moeten nog worden aangewezen.



Ook de eerste kwalificatiewedstrijd in het stadion van FC Groningen (23.000 toeschouwers) tegen Noorwegen was stijf uitverkocht. ,,Als we die wedstrijd in de Kuip hadden gespeeld, was die waarschijnlijk ook vol geweest’’, zegt spits Vivianne Miedema. Zij is als lid van de spelersraad nauw betrokken bij alle randzaken rond de selectie. ,,Wij bepalen natuurlijk niet waar we spelen. Maar we hebben hierover wel contact gehad met de KNVB. De sport is groeiende en daar moet iedereen nu van profiteren en op inspelen. De Kuip? Waarom niet, we moeten nú groeien.’’ Miedema vervolgt: ,,Ik zie dat er op Marktplaats veel geld wordt geboden om kaartjes te krijgen voor het duel met Ierland. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om zoveel mensen teleur te moeten stellen.’’



Oranje won de eerste wedstrijd van deze kwalificatiereeks met 1-0 van Noorwegen in de slotminuut. Slowakije en Ierland zijn op papier zwakker dan Noorwegen.