Oud-FC Utrecht-doelman Istatov (71) overleden

GA Eagles start met vertrouwde basis in topper tegen NEC

17:07 Go Ahead Eagles kent geen personele problemen in de aanloop naar de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen NEC. Trainer John Stegeman stuurt vrijdagavond in Nijmegen (aftrap 20.00 uur) zijn vertrouwde basisploeg het veld op om de koppositie te verdedigen.