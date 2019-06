Oud Go Ahead Eagles-trainer Barry Hughes op 81-jarige leeftijd overleden

Bij de club uit Alkmaar begon Hughes in 1966 ook zijn trainerscarrière. Daarna was hij onder meer coach van Go Ahead Eagles (waar hij verantwoordelijk was voor de toevoeging ‘Eagles’ in de clubnaam), Sparta Rotterdam, FC Utrecht, MVV, FC Volendam en HFC Haarlem. In zijn tweede periode bij Haarlem ontdekte Hughes in 1978 het toptalent Ruud Gullit, die destijds op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract tekende bij de club.