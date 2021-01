Oud NEC’er Musaba helpt Cercle Brugge aan punt

LIVEBLOG LIVE | PEC Zwolle begint met compleet nieuw middenveld aan wedstrijd tegen Feyenoord

21:00 Het is een bekend verhaal: op die ene memorabele bekerfinale tegen Ajax na (2014, 5-1 zege) lukt het PEC de laatste jaren maar niet om een doelpunt te maken in de Kuip. De laatste die er wél in slaagde om namens de Zwolse club te scoren in het stadion van de Rotterdammers, was de Portugees Tozé in februari 2008. De laatste eredivisiezege is helemaal lang geleden: 1987. Kan PEC vanavond tegen Feyenoord (aftrap 21.00 uur) een einde maken aan deze negatieve reeksen?