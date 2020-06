Oud-prof Bezzai al 3 maanden aan de slag als manager anti-racisme bij KNVB

De benoeming van Bezzai komt voort uit het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie, getiteld 'Ons voetbal is van iedereen', dat op 8 februari werd gelanceerd. Het kabinet heeft hiervoor de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar gesteld. ,,Het plan wordt al uitgevoerd, al merken de mensen er nog niet zoveel van, omdat er nu nog niet wordt gevoetbald", aldus de KNVB-zegsman.



Directe aanleiding voor het opstellen van het plan was een incident in november tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd tijdens dat duel door bezoekers racistisch bejegend. ,,Om praktische reden wilden wij de bekendmaking van de aanstelling van Houssin Bezzai wat later doen, samen met enkele andere zaken rondom het aanvalsplan", liet een KNVB-woordvoerder weten. ,,De NOS vroeg echter onlangs om een update van dat plan in verband met een thema-programma over racisme en voetbal dat deze zondagavond wordt uitgezonden. We dachten toen, we laten Houssin dat vertellen in de tv-uitzending. Hij is als programmamanager immers ook onderdeel van het plan. Vervolgens hebben we zondag het persbericht over zijn aanstelling op onze website gezet."