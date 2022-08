Oud-speler van Telstar en Go Ahead Eagles buiten levensgevaar na botsing

,,Het laatste nieuws over Donny’s gezondheid is goed", meldt FC Zimbru vanmiddag op zijn facebookpagina. ,,Na de laatste onderzoeken van vanochtend, heeft het medische team met de beste experts van het land aangegeven dat de conditie van de speler stabiel is, en dat hij buiten gevaar is. Hoewel hij nog bewusteloos is, lieten de artsen ons weten dat hij geen intracraniële bloedingen (bloedingen in zijn hersenen, red) heeft gehad en dat hij niet in coma ligt.”