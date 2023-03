Oud-trainer FC Twente hard voor Julio Velázquez: ‘Op dit vlak spoort hij niet’

Heeft u ook ooit net als Velázquez de dug-out verbouwd?

,,Haha, nee. Ik geloof dat ik één keer een rode kaart heb gehad, vanwege commentaar op de leiding. Met dit gedrag help je je ploeg niet. Je ziet dat Diego Simeone er bij Atletico Madrid mee begonnen is en steeds meer trainers het doen. Jürgen Klopp bij Liverpool, Antonio Conte bij Chelsea... Je moet rustig blijven en overzicht houden, zoals Erik ten Hag dat doet.”

Was zijn woede wel gegrond?

,,Ja, ik vind dat hij gelijk had. Er was een overtreding. De bal lag niet stil en daarna scoorde FC Twente. Daar heb je dan toch ook een VAR voor? Die hadden in moeten grijpen. Dan nog vind ik dat Velázquez dit gedrag niet kan vertonen. Ik geloof dat die man best zijn vak verstaat, maar op dit vlak spoort hij niet. Dit slaat ook over op je spelers. Je hoort je te beheersen, dat is onderdeel van je vak. Als jij je zoon rijles gaat geven en met 180 kilometer per uur door rood rijdt, gaat hij dat ook nadoen. Dan wordt dat de stijl. Je kunt de discussie breder trekken in een periode met veel supportersgeweld. Dan is dit absoluut niet het goede voorbeeld.”

De andere trainer, Ron Jans, kon wel een succesje gebruiken, hè?

,,Als je een paar weken mindere resultaten boekt, komt er wat twijfel in je ploeg. Het was wat minder nadat hij bekend had gemaakt te vertrekken. Je krijgt meestal wel onrust als je zoiets bekendmaakt. Dat zie je ook nu hij Joshua Brenet disciplinair geschorst heeft en Ricky van Wolfswinkel heeft gepasseerd. Het tekent de kracht van Jans dat hij onverstoorbaar doorgaat. En dan blijken ze een prima bank te hebben, met Ugalde en Salah-Eddine.”

FC Twente is met Sparta verwikkeld in een strijd om plek 5. Is dat het maximaal haalbare?

,,Ik denk het wel. De ploegen erboven zijn wat breder in kwaliteit. Dat Sparta er zo kort achter zit, zegt meer over de kracht van die club dan de zwakte van Twente. Dat wordt best nog wel spannend.”

Arnold Bruggink wordt technisch directeur bij FC Twente. U heeft die functie ook bekleed. Een goede keuze van de club?

,,Ja, dat vind ik wel. Het is best een zware taak. De verwachtingen zullen na dit seizoen nóg hoger zijn. Minder dan een vierde plek zal niet worden geaccepteerd. Hij kent de ins en outs van de club en heeft straks hulp van Jan Streuer. Zijn valkuil? Dat begint nu al: hij moet een goede trainer aanstellen. Daar moet hij heel overtuigend in zijn. Zet je de verkeerde voor de groep, kan dat al een krasje opleveren. Peter Bosz en Alfred Schreuder worden genoemd. Dat zouden geen verkeerde keuzes zijn. Nee, Velázquez zal het niet worden.”